Dini Nikahlı Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Ziya Ecer'in Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dini Nikahlı Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Ziya Ecer'in Yargılanmasına Devam Edildi

Mersin'de Pınar Bayrak'ın ölümüyle ilgili sanık Ziya Ecer ve diğer tutuksuz sanıkların duruşması yapıldı.

17.01.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde, dini nikahlı eşini öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ziya Ecer, tutuksuz yargılanan A.E, N.B, Ö.B, hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Pınar Bayrak'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuksuz sanıklardan R.B'nin katılmadığı duruşmada, ilk olarak tanıklar ve taraf avukatlar dinlendi.

Söz verilen sanık Ziya Ecer, Pınar Bayrak'ın ailesinin olayı çarpıttığını ve medyatik olmaya çalıştıklarını savundu.

Pınar'a annelik ve babalık da yaptığını ileri süren Ecer, "Öldürmek gibi bir niyetim yoktu." dedi.

Tutuksuz sanıklar A.E, N.B, ve Ö.B. ise haklarındaki delil karartma iddialarını kabul etmediklerini belirterek, beraatlerini talep etti.

Maktul Bayrak'ın babası Süleyman Bayrak da kızının Ecer ailesinin kararıyla öldürüldüğünü ileri sürdü.

Duruşmada Ziya Ecer ve Pınar Bayrak'ın çocuklarından R.E. (8) de sosyal hizmet uzmanı eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlendi.

Bu sırada, Pınar Bayrak'ın duruşmadaki yakınları gözyaşı döktü.

Bayrak ailesinin avukatları da incelenmesi için maktul Bayrak'ın cep telefonunu mahkeme heyetine sundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Mersin'de 3 Ağustos 2024'te Çiftlikköy Mahallesi'nde Ziya Ecer ile dini nikahlı eşi Pınar Bayrak arasında tartışma çıkmış, darbedildiği öne sürülen Bayrak hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Ecer tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yenişehir, Politika, 3-sayfa, Mahkeme, mersin, Güncel, Hukuk, Pınar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dini Nikahlı Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Ziya Ecer'in Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:21:40. #1.13#
SON DAKİKA: Dini Nikahlı Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Ziya Ecer'in Yargılanmasına Devam Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.