Diplomasi ve Spor Gündemi - Son Dakika
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Diplomasi ve Spor Gündemi

28.06.2026 00:11
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, NATO Zirvesi'nde görüşmeler yapacak; spor etkinlikleri devam ediyor.

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen parlamento başkanlarıyla görüşecek.

(İstanbul/16.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 Dünya Şampiyonası Elemeleri'ndeki Bosna Hersek ve İsviçre maçları öncesi medya günü, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.15)

2- A Milli Erkek Voleybol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğindeki 2026 FIVB Milletler Ligi ikinci etabında dördüncü ve son maçını Belçika ile yapacak.

(Gliwice/17.30)

3- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup etabı, L Grubu'nda Panama-İngiltere ile Hırvatistan-Gana, K Grubu'nda Kolombiya-Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan, J Grubu'nda ise Cezayir-Avusturya ve Ürdün-Arjantin maçlarıyla tamamlanacak.

(New York/Philadelphia/00.00/Miami/Atlanta/02.30/Kansas City/Dallas/05.00)

4- 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu, Güney Afrika-Kanada maçıyla başlayacak.

(Los Angeles/22.00)

5- Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nun 100'üncüsü, Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

(İstanbul/17.15)

6- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin onuncu ayak yarışı, Hollanda'da yapılacak.

(Assen/15.00)

7- Formula 1'de 2026 sezonunun onuncu ayağı Avusturya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Spielberg/16.00)

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Kaynak: AA

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