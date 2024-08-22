Direksiyon sınavını geçen eşine davul zurnalı karşılama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Direksiyon sınavını geçen eşine davul zurnalı karşılama

Gaziantep'te direksiyon sınavını geçen kadın, eşi tarafından davul zurna ile karşılandı. Eşinin bu başarısını kutlamak isteyen Kılınç, davul zurna ekibiyle onu karşılayarak unutulmaz bir anı yaşattı.

22.08.2024 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Direksiyon sınavını geçen eşine davul zurnalı karşılama

GAZİANTEP - Gaziantep'te direksiyon sınavını geçen kadın, eşi tarafından davul zurna ile karşılandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan Cuma Kılınç, eşinin direksiyon sınavını 3'üncü denemesinde başarıyla geçmesinin ardından bir sürpriz hazırladı. Eşinin bu başarısını kutlamak isteyen Kılınç, davul zurna ekibiyle onu karşılayarak unutulmaz bir anı yaşattı. Direksiyon sınavını kazanan kadın, sınavdan çıktıktan sonra davul zurna eşliğinde karşılanmasını şaşkınlıkla izledi. Kılınç, eşinin bu başarıyı elde etmek için çok çabaladığını ve onun azmini takdir ettiğini belirtti.

"Trafik polislerinin eşimi durdurup 'ehliyetin var mı' diye soracaklarını düşünmüyorum"

Eşinin direksiyon sınavını tek seferde geçse de davul zurna çaldıracağını söyleyen Kılıç, "Benim amacım eşimi mutlu etmekti. Videonun bu kadar izleneceğini düşünmedim. Eşime ehliyeti alırsan seni davul zurna ile karşılayacağım demiştim. Tek seferde almış olsaydı da bu kutlamayı yapacaktım. 3'üncü girişinde direksiyon sınavını kazandı. Eşime sürpriz yapmak istedim. Çünkü eşim her şeye değer. Trafik polislerinin eşimi durdurup 'ehliyetin var mı' diye soracaklarını düşünmüyorum. Çünkü tüm Türkiye eşimi tanıdı. Eşim davul zurnayı görünce çok şaşırdı. Eşim sürprizi çok beğendi" dedi.

"Bir sonra ki sürprizim ona araba almak"

Bir sonraki sürprizini anlatan Kılıç, "Eşim onu davul zurna ile karşılayacağıma inanmamıştı. Direksiyon hocasına da söyledim. Hocam kazanınca bana bilgi verin sizi karşılayacağım dedim. Burada davul zurnayı görünce çok şaşırdı herkes. Davul zurna çalınca geçen sürücüler bile durup bizi izledi. Eşim sınavdan önce araç kullanıyordu. Benim yanımda gayet güzel kullanıyordu. Parkurlara gidip onu bekledim. Parkurları başarıyla geçti. Tahmin ettim kazandığını. Davul zurna ekibini eşim arabayı sürerek gelirse davulu çalmaya başlayın demiştim. O şekilde kazandığını anladım. Bir sonra ki sürprizim ona araba olacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gaziantep, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Direksiyon sınavını geçen eşine davul zurnalı karşılama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:46 İstanbul’da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi İstanbul'da 9 katlı otelde yangın çıktı, vatandaşlar tahliye edildi
22:59 Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı Sağlık Bakanlığından Batı Nil Virüsü enfeksiyonu uyarısı
22:40 Antalya’da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Antalya'da genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
19:02 F-35 ve F-18’lerle donatılan ABD’nin devasa uçak gemisi Orta Doğu’da F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da
18:32 AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı AK Parti Milletvekili Öztaylan: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 700 çalışanını işten çıkardı
10:39 ’The Hangover’ filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı 'The Hangover' filminin oyuncusu Nathalie Fay, erkek arkadaşına yumruk attığı için tutuklandı
10:19 Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi Gelen zina yorumuna öfke kustu Oyuncu Sema Şimşek sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi! Gelen zina yorumuna öfke kustu
10:09 Çalışma saatleri değişiyor Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan’ın önüne gidecek Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek
10:04 Nihat Kahveci’den Muslera’ya: Bunu beklemezdim Nihat Kahveci'den Muslera'ya: Bunu beklemezdim
10:00 Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna’ya kaçtı Rus asker, kendi birliğine ait üssü havaya uçurup Ukrayna'ya kaçtı
09:58 Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu Görenlerin imrenerek baktığı ev, dev dalgalara teslim oldu
09:57 Yurt dışına çıkacaklar dikkat ’’Hoş geldin’’ paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün Yurt dışına çıkacaklar dikkat! ''Hoş geldin'' paketiyle ücretsiz arama ve internetten faydalanmak mümkün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2024 06:29:49. #1.12#
SON DAKİKA: Direksiyon sınavını geçen eşine davul zurnalı karşılama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement