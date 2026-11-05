Direnişe Vefa Grubu ABD ara seçimlerini İran ve Gazze karşıtlığına yordu - Son Dakika
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Direnişe Vefa Grubu ABD ara seçimlerini İran ve Gazze karşıtlığına yordu

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Hizbullah'ın Direnişe Vefa Grubu, ABD Kongre ara seçim sonuçlarının İran'a karşı savaşa ve İsrail'in Gazze saldırılarına desteğin reddedildiğini gösterdiğini savundu. Grup, Lübnan yönetimine İsrail ile doğrudan müzakereleri yeniden değerlendirme çağrısı yaptı.

Lübnan'daki Hizbullah'ın parlamentodaki temsilcisi olan Direnişe Vefa Grubu, ABD'de yapılan Kongre ara seçimlerinin sonuçlarının, Amerikan halkının İran'a karşı savaşı ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına verilen desteği reddettiğini gösterdiğini savundu.

Grubun, haftalık toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ABD'de Demokrat Parti'nin Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu Cumhuriyetçi Parti'den devraldığına ilişkin ilk resmi olmayan sonuçlar değerlendirildi.

Açıklamada, "Amerikalı seçmenler, maliyetli ve başarısız İran savaşına ve Washington'ın İsrail'in Gazze'deki savaşına verdiği destekle ortaya çıkan ABD politikası görüntüsüne karşı oy kullandı." ifadelerine yer verildi.

Bununla birlikte grubun açıklamasında, Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin ABD'nin stratejik politika hedeflerinde uzlaştığı, yalnızca bu hedefleri hayata geçirme yöntemleri ve öncelikleri bakımından farklılaştığı belirtildi. Çoğunluğun değişmesinin "hegemonya ve baskı araçlarında" değişiklikle sınırlı kalabileceği değerlendirildi.

İsrail ile doğrudan müzakere seçeneğinin yeniden değerlendirilmesi çağrısı

Lübnan'daki gelişmelere de değinilen açıklamada, İsrail'in ülkenin güneyindeki köylere ve mülklere yönelik saldırılarını sürdürdüğü, saldırıları genişletme ve Hizbullah yöneticilerine suikast düzenleme tehditlerinde bulunduğu bir dönemde Lübnan yönetiminin İsrail ile doğrudan müzakereleri sürdürmekte ısrar etmesi eleştirildi.

Lübnan makamlarına müzakere seçeneğini yeniden değerlendirme çağrısı yapılan açıklamada, bu sürecin ülkeye kayıp ve yıkımdan başka bir şey getirmediği savunuldu.

Grup ayrıca İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki ihlallerinden dolayı uluslararası düzeyde hesap vermesi için girişimde bulunulmasını istedi.

ABD'nin İran'a yönelik tehditlerine tepki

Bölgesel gelişmeler kapsamında İran'la dayanışma mesajı veren grup, ABD'nin Tahran'a yönelik tutumunu "saldırgan davranış" olarak nitelendirerek kınadı.

Açıklamada, Washington ile Tahran arasında arabuluculuk girişimleri ve mesaj alışverişinin yoğunlaştığı ancak askeri yığınak ve tehditler nedeniyle "savaş yarışı hala belirleyici konumda" olduğu ifade edildi.

ABD'nin İran'a yönelik askeri tehditlerinin yanı sıra İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletme tehditlerinin de bölgedeki gerilimi artırdığı belirtildi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a yönelik saldırılarında 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 407 kişinin yaralandığı ve bir milyondan fazla kişinin yerinden edildiği aktarılıyor. İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri onlarca yıldır, bazılarını ise 2023-2024 savaşından bu yana işgal altında tutuyor.

Kaynak: AA
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