Diş hekimi Kaptan'dan okul öncesi çocuklara günde iki kez fırçalama uyarısı - Son Dakika
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Diş hekimi Kaptan'dan okul öncesi çocuklara günde iki kez fırçalama uyarısı

Diş hekimi Kaptan\'dan okul öncesi çocuklara günde iki kez fırçalama uyarısı
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Arife Kaptan, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde çocukların diş kontrolünden geçirilmesi ve dişlerini günde en az iki kez fırçalaması önerisinde bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Arife Kaptan, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte çocuklarda ağız ve diş sağlığının önemine dikkati çekerek, günde en az iki kez diş fırçalama önerisinde bulundu.

Kaptan, yapıtığı yazılı açıklamada, okulların açılmasına kısa bir süre kala çocukların diş kontrolünden geçirilmesinin önemine değinerek, yapılacak kontroller sayesinde henüz belirti vermeyen çürüklerin ve diğer ağız-diş problemlerinin erken dönemde tespit edilebileceğini ifade etti.

Diş ağrısının çocukların günlük yaşamını ve eğitim hayatını olumsuz etkileyebileceğine vurgu yapan Kaptan, özellikle ön dişlerde görülen çürüklerin çocukların özgüvenini de zedeleyebileceğini belirtti.

Yeni eğitim-öğretim yılında çocukların beslenme alışkanlıklarının da diş sağlığı açısından önem taşıdığını aktaran Kaptan, beslenme çantasında sağlıklı seçeneklere yer verilmesini, şekerli yiyecek ve içeceklerin ise sınırlandırılmasını önerdi.

Diş fırçalama alışkanlığının çocukların ağız ve diş sağlığında temel unsurlardan biri olduğunu, özellikle gece yatmadan önce dişlerin fırçalanmasının ve bu alışkanlığın erken yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çeken Kaptan, "Çocukların dişlerini günde en az iki kez, yaklaşık iki dakika fırçalamalarını öneriyoruz. Özellikle gece yatmadan önce yapılan fırçalama çok önemli. Küçük çocuklarda ise ailelerin fırçalamayı mutlaka takip etmesi gerekiyor. Diş fırçalama alışkanlığı belli bir yaşta değil, ilk dişin çıkmasıyla birlikte başlatılmalı. Çocuk kendi dişini fırçalamayı öğrenebilir ama küçük yaşlarda tek başına etkili bir temizlik yapmasını beklememeliyiz. Bu nedenle aile desteği uzun süre devam etmeli." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Güncel, Bilim, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diş hekimi Kaptan'dan okul öncesi çocuklara günde iki kez fırçalama uyarısı - Son Dakika

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