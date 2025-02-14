Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi Bolu\'da

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Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Ulusal Diş Hekimliği Eğitimi Gönüllüleri (UDEG) tarafından 3'üncüsü düzenlenecek Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi'ne ev sahipliği yapacak.

BAİBÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Keleş, yaptığı açıklamada, 20-22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek kongrenin konusunun, "Ulusal Çekirdek Müfredatları" olarak belirlendiğini belirtti.

Keleş, kongrede katılımcıların gerek Türkiye'de gerekse dünyadaki örnek uygulamaları dinleme şansı bulacağını kaydetti.

İzzet Baysal Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek kongreye yurt içinden ve yurt dışından konuşmacıların katılacağı konferans, sözlü bildiriler, kurslar ile "DUÇEP Okuryazarlığı" konulu çalıştayı içeren yoğun bilimsel program hazırlandığını aktaran Keleş, katılımcıların bilimsel programın ardından kayak, göl gezisi ve binicilik gibi sosyal etkinliklerle dinlenme fırsatı bulacağını ifade etti.

Yeniçağa'da "Kitaplarla Lezzetli Yolculuk" projesi hayata geçirildi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Kitaplarla Lezzetli Yolculuk" projesi hayata geçirildi.

Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan proje kapsamında öğrencilerin her gün bir ders kitap okuması sağlanacak.

Ayrıca, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumu görevlilerinin de projeye dahil edilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ilçedeki Kızılay Gönüllüleri ve Gençlik Merkezi çalışanları ile kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.