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Dış Ticaret Eğitimi Trabzon'da

TTSO, dış ticaret eğitimi düzenleyerek firmalara uluslararası ticaret bilgisi aktardı.

21.11.2024 12:48
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) üyesi firmalara yönelik Avrupa İşletmeler Ağı Projesi kapsamında dış ticaret eğitim programı düzenlendi.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, eğitimin faydalı olacağına inandığını söyledi.

Oda olarak her ay farklı konularda en az 2-3 eğitim düzenlemeye çalıştıklarını aktaran Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dış ticaret bizim için önemli. İhracatı 1 milyar doları aşan iller arasındayız. 1,7 milyar dolar seviyelerinden 1,1 milyar dolar seviyelerine kadar geriledik. Bu rakamı çeşitli sektörlerde yapacağımız çalışmalarla artırmalıyız. Burada da farklı sektörlerden çok sayıda firmamız var. Eğitimin faydalı olacağına inanıyorum."

İki gün süre eğitim programına 50'den fazla firma temsilcisi katıldı.

Katılımcılara dış ticaret yol haritası ve müşteri bulma, uluslararası ticaret sistemleri, dış ticarette fiyatlandırma, dış ticarette sözleşmeler, dış ticaret pazarlama ve operasyon süreçlerinde doğru hizmet alımı ve süreçleri, dış ticarette kullanılan belgeler ve gümrük mevzuatı ile uygulamaları konularında bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dış Ticaret Eğitimi Trabzon'da - Son Dakika

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