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Discord'a Erişim Engeli

Ankara'da Discord platformuna erişim engellendi, Adalet Bakanı açıklama yaptı.

09.10.2024 03:55
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(ANKARA) - Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde iki genç kadını katledip intihar eden Semih Çelik'e sosyal medyadan destek veren platformlar olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce sosyal medya platformu Discord'a Türkiye'den erişim engeli getirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kararı X hesabından  duyurdu. Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce Discord isimli sosyal medya platformuna 5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/1 maddesinde yer alan 'çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik' suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle tüm yayınlarının içerikten çıkartılarak, belirtilen URL adreslerine Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi ve çocuklarımızı sosyal medyanın ve internetin suç teşkil eden zararlı yayınlarından korumakta kararlıyız. Toplumsal yapımızın temelini sarsmaya yönelik girişimlere asla müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, İstanbul, Türkiye, Güncel, Ankara, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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