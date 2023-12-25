Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Moldova yetkilileriyle görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Moldova Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Vlad Cuc ve Moldova Cumhurbaşkanının Savunma ve Güvenlik Danışmanı, Yüksek Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergiu Secrieru ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna başta olmak üzere Avrupa'nın ve Karadeniz havzasının güvenliği ve refahını ilgilendiren bölgesel konular ele alındı.