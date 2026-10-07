Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Tiran'da Rama tarafından kabul edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Tiran'da Rama tarafından kabul edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Tiran\'da Rama tarafından kabul edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Tiran'da temaslar gerçekleştirdi. Bozay, Altyapı ve Enerji Bakanı Karakaçi ile görüşüp Başbakan Rama tarafından kabul edildi; yatırım, ulaşım, enerji, altyapı ve ticari projeler ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine yönelik temaslar gerçekleştirdi.

Mehmet Kemal Bozay ve Türkiye Avrupa İş Konseyi üyeleri, Tiran'da, Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Enea Karakaçi ile görüştü.

Bozay, görüşmenin ardından Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından kabul edildi.

Kabulün ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bozay, Avrupa Konseyi ve AB ortak programı "Yatay Destek Programı" vesilesiyle ülkede bulunduğunu belirterek, 2016'dan başlayan programın 4. fazına geldiklerini söyledi.

Bozay, "Burada demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, sığınmacılar konularındaki çalışmalar üzerinde durduk. Türkiye'nin insani yaklaşımı kapsamında ülkemizde misafir ettiklerimizi ve bu program kapsamında yürüttüğümüz programları ve çalışmalarımızı birlikte inceledik." ifadesini kullandı.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin ele alındığını aktaran Bozay, karşılıklı yatırım, ulaşım, enerji, altyapı, ticari projelere değinildiğini dile getirdi.

Bozay, şunları kaydetti:

"Burada iş dünyasının ileri gelenleri, Arnavutluk ve Türkiye arasındaki önemli bir köprü olan iş insanlarımızla birlikte de bir istişarede bulunduk. Bu istişaredeki önerilerimizi, çalışmalarımızı da her seviyede gerek Enerji ve Altyapı Bakanı'na gerekse Başbakan Rama'ya anlattık. Onların görüşlerini aldık, gayet verimli. Önce bu Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile ilgili çalışmanın arkasından bu temaslarla Arnavutluk'ta bir istişare ziyareti yapmış olduk."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, ülkedeki temasları kapsamında Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) üyeleri ile toplantı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arnavutluk temsilciliği tarafından verilecek akşam yemeği programına iştirak edecek.

Kaynak: AA
Mehmet Kemal BozayDiplomasiPolitikaTürkiyeEkonomiEnerjiGüncelTiranDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
TFF düğmeye bastı Montella’nın yerine Arda Turan geliyor TFF düğmeye bastı! Montella'nın yerine Arda Turan geliyor
İnsanlar ev bulamazken Simeone’nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı İnsanlar ev bulamazken Simeone'nin 180 dairesi olduğu ortaya çıktı
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
19:10
İzmir paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin gözaltına alındı
İzmir paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Berna Laçin gözaltına alındı
18:55
Azerbaycan’da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
Azerbaycan'da başörtülü öğrenciler okullara alınmamaya başlandı
18:12
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi, savcılıkta ifade verdi
17:48
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
10 yaşındaki çocuğun çantasından çıkanlar öğretmeni şaşırttı
17:46
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına ilişkin ilk yorum
Kılıçdaroğlu cephesinden Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin ilk yorum
17:04
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 19:38:15. #.0.3#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Tiran'da Rama tarafından kabul edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei