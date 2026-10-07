Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, Tiran\'da Rama tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine yönelik temaslar gerçekleştirdi.

Mehmet Kemal Bozay ve Türkiye Avrupa İş Konseyi üyeleri, Tiran'da, Arnavutluk Altyapı ve Enerji Bakanı Enea Karakaçi ile görüştü.

Bozay, görüşmenin ardından Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından kabul edildi.

Kabulün ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bozay, Avrupa Konseyi ve AB ortak programı "Yatay Destek Programı" vesilesiyle ülkede bulunduğunu belirterek, 2016'dan başlayan programın 4. fazına geldiklerini söyledi.

Bozay, "Burada demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, sığınmacılar konularındaki çalışmalar üzerinde durduk. Türkiye'nin insani yaklaşımı kapsamında ülkemizde misafir ettiklerimizi ve bu program kapsamında yürüttüğümüz programları ve çalışmalarımızı birlikte inceledik." ifadesini kullandı.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin ele alındığını aktaran Bozay, karşılıklı yatırım, ulaşım, enerji, altyapı, ticari projelere değinildiğini dile getirdi.

Bozay, şunları kaydetti:

"Burada iş dünyasının ileri gelenleri, Arnavutluk ve Türkiye arasındaki önemli bir köprü olan iş insanlarımızla birlikte de bir istişarede bulunduk. Bu istişaredeki önerilerimizi, çalışmalarımızı da her seviyede gerek Enerji ve Altyapı Bakanı'na gerekse Başbakan Rama'ya anlattık. Onların görüşlerini aldık, gayet verimli. Önce bu Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile ilgili çalışmanın arkasından bu temaslarla Arnavutluk'ta bir istişare ziyareti yapmış olduk."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Bozay, ülkedeki temasları kapsamında Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) üyeleri ile toplantı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Arnavutluk temsilciliği tarafından verilecek akşam yemeği programına iştirak edecek.