Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Ukrayna Büyükelçisi ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Yılmaz ile Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ın görüşmesinde ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
Paylaşımda, "Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Bakan Yardımcımız Nuh Yılmaz'a nezaket ziyaretinde bulundu. Görüşmede ikili ve bölgesel konular ele alındı." ifadeleri kullanıldı.
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