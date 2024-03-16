Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim Bulgaristan\'da temaslarda bulundu

Bulgaristan'a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, başkent Sofya ile Filibe ve Kırcaali'de temaslarda bulundu.
Serim, Bulgaristan Dışişleri Bakanı İrena Dimitrova ile bir araya gelerek ikili ilişkileri değerlendirdikten sonra Filibe'ye geçti.
Filibe'de tarihi Cumaya Camii'ni ziyaret eden Serim, Filibe Bölge Müftülüğünde temaslarda bulundu. Serim, burada yaptığı konuşmada, "Şükür ki bu ortamda, tüm soydaşlarımızın hem kendi kimliklerini hem dinlerini bu kadar güzel yasamaları, bunlara erişmeleri de öncelikle bizim için bir mutluluk kaynağıdır." diye konuştu.
Bulgaristan'ın teşekkürü hak ettiğini belirten Serim, "Deprem zamanında buradaki soydaşlarımızın Türkiye'de deprem bölgelerine neler yaptığını, nasıl koordine olduklarını, anavatanına nasıl yardım ettiklerini yakından biliyorum. O dönemde bu işleri koordine eden bakan yardımcısı olarak biliyorum." dedi.
Türk iş adamları ile toplantı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Filibe'de Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk iş adamlarıyla bir araya geldi.
İki ülke arasındaki ticaret hacminin 6,3 milyar dolara ulaştığına işaret eden Serim, "10 milyar (dolara) ulaşmak çok zor değil. Bizler bunun için çalışabiliriz." ifadesini kullandı.
İki ülke arasında yakın ilişkiler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bulgaristan ziyaretinin gündemde olduğunu belirten Serim, "Bu ziyaret vesilesiyle Yüksek Düzeyli İş Konseyi Toplantısının düzenlenmesi ve Bulgaristan'la ikili ilişkilerimizin tüm boyutları ile ele alınması öngörülmektedir." değerlendirmesini yaptı.
Kırcaali'de iftar programı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Türk ve Müslümanların yoğun olduğu Kırcaali şehrine geçerek Bölge Müftülüğünün düzenlediği iftar programına katıldı.
Burada yaptığı konuşmada, "Bugün dünyanın dört bir yanında yaşanan savaş, çatışma ve huzursuzluklar toplumlararası dayanışma, karşılıklı hoşgörü ve uzlaşı kültürüne duyulan ihtiyacın her zamankinden daha fazla olduğunu göstermektedir." diyen Serim şunları kaydetti:
"Filistinli kardeşlerimizin maruz kaldıkları acılar hepimizin içini yakıyor. Batılı ülkelerin bu insanlık trajedisine gözlerini kapaması vicdanlarımızı sızlatıyor. Bu vesileyle buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki Türkiye ve Türk milleti Filistinli kardeşlerinin yanındadır. Akan kanın durması, Gazze'de yaşanan krize uluslararası toplumun sessiz kalmaması ve Filistinli kardeşlerimize yardım ulaştırılması için her platformda var gücümüzle gayret göstermekteyiz."
Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim, Kırcaali'de Bölge Müftülüğünü de ziyaret ederek Bulgaristan temaslarını tamamladı.
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