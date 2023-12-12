 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim: Gazze'deki insanlık trajedisi uluslararası toplumun kayıtsızlığını ve sistemin zaaflarını ortaya koyuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim: Gazze'deki insanlık trajedisi uluslararası toplumun kayıtsızlığını ve sistemin zaaflarını ortaya koyuyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazze'deki insanlık trajedisinin durdurulamamasının uluslararası toplumun kayıtsızlığını ve sistemin zaaflarını gösterdiğini belirtti. Serim, ayrıca Türkiye'nin ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığına karşı net ve kararlı bir tavır sergilediğini vurguladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim: Gazze\'deki insanlık trajedisi uluslararası toplumun kayıtsızlığını ve sistemin zaaflarını ortaya koyuyor
12.12.2023 - 16:49,
Abone Ol

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, Gazze'de yaşanan insanlık trajedisinin şu ana kadar durdurulamamasının, uluslararası toplumun kayıtsızlığını ve sistemin zaaflarını ortaya koyduğunu söyledi.

Serim, BM Cenevre Ofisi'nde, "Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin Kabulünün 75. Yıl Dönümü" kapsamında düzenlenen etkinlikteki "İnsan Haklarının Geleceği, Barış ve Güvenlik" başlıklı yuvarlak masa toplantısına konuşmacı olarak katıldı.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin BM tarafından kabul edilişinin 75. yılında tüm insanlığın İnsan Hakları Günü'nü kutlayan Serim, bildirgenin, insan haklarının küresel düzeyde genişlemesi ve korunması konusunda uluslararası toplumun ulaştığı en temel fikir birliğini yansıttığını vurguladı.

Serim, bugün bu anlamlı günü kutlamak için burada bir araya geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İnsan haklarını korumaya, kalıcı barış ve güvenliği teşvik etmeye olan bağlılığımız hiç bu kadar kritik olmamıştı. Bölgemizde ve dünya genelinde çatışma ve savaşların sayısı artarken, insan hakları ihlallerine karşı durma ve kalıcı barış ve istikrarın tesis edilmesi için sorumluluğun arttığını hissediyoruz. Bu sorumluluğun merkezinde, insan hakları ve barış arayışının büyük zorluklarla karşı karşıya olduğu Gazze'deki korkunç duruma acil olarak çözüm bulma ihtiyacı yatıyor.

Bugün Gazze'de süren insanlık dışı saldırılar, yalnızca Filistin halkının temel haklarına değil, tüm insanlığın ortak değerlerine de büyük bir darbe indiriyor. (Gazze'de) Bu insanlık trajedisinin şu ana kadar durdurulamaması, uluslararası toplumun kayıtsızlığını ve uluslararası sistemin zaaflarını ortaya koyuyor."

Serim, yaşanan utanç verici durumun geleceğe taşınmasını önlemek için tüm ülkelerin, Gazze'de akan kanın durdurulması ve "iki devlet" vizyonuyla kalıcı barışın tesisi için acil harekete geçme yükümlülüğü altında olduğunun altını çizerek, " Türkiye, uluslararası toplumun sorumlu bir üyesi olarak Filistin halkının yaşadığı haksızlığa son vermek için çalışmaya devam edecek. (Gazze için) İnsani ve çözüm odaklı girişimlerimizi her platformda sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Türkiye'nin ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığına karşı tavrı net ve kararlı"

Özellikle bazı ülkelerde endişe verici oranda artan ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı temelli nefret suçlarına karşı Türkiye'nin tavrının net ve kararlı olduğuna dikkati çeken Serim, nefret suçlarına karşı mücadelede tüm ülkeler arasında dayanışmanın tesisi ve mazeretsiz biçimde hesap verebilirliğin sağlanması yönünde somut adımlar atılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Serim, ortak değerlerin ve insan onurunun korunması için tüm ülkelerin çifte standartsız biçimde, ilkeli ve tutarlı duruş sergilemesinin önemine işaret ederek, bu yaklaşımın bugün 75. yılı kutlanılan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin temelini oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, Yasin Ekrem Serim, Gazze, İnsan Hakları, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim: Gazze'deki insanlık trajedisi uluslararası toplumun kayıtsızlığını ve sistemin zaaflarını ortaya koyuyor - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda asker kaybı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda asker kaybı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında askeri kayıplarını gizlediği iddiaları
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:09:58. #1.12#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim: Gazze'deki insanlık trajedisi uluslararası toplumun kayıtsızlığını ve sistemin zaaflarını ortaya koyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement