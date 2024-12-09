Dışişleri Bakanı Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu: (1) - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı\'nın açılışında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, "Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacak.

09.12.2024 12:46
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, "Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacak." dedi.

Fidan, Ankara'da bir otelde düzenlenen, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu.

Suriye'de dün yaşanan gelişmelerin bir umut ışığı olduğunu ifade eden Fidan, "Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşturulmasına destek vermesini bekliyoruz." diye konuştu.

Fidan, Suriye'de kalıcı çözüm ile barış ve istikrarın ancak ulusal uzlaşıyla sağlanabileceğinin en başından beri dile getirildiğinin altını çizdi.

Bütün gayretlere ve fırsatlara rağmen Esed rejiminin halkıyla barışma yoluna gitmediğini hatırlatan Fidan, "Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır, artık ileriye odaklanmak gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan, "Bundan sonraki süreçte, farklı etnik ve dini grupların kapsayıcı bir yönetim anlayışı ve barış içerisinde yaşadığı bir Suriye'yi arzu ediyoruz. Komşularıyla iyi ilişkilere sahip olacak, bölgesine barış ve istikrar katacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulunarak, Türkiye'nin bu amaçla gereken desteği vermeye hazır olduğunu belirtti.

"Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacak"

Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarını sürdüreceklerini bildiren Fidan, "Zor günlerinde Suriyeli kardeşlerine el uzatmış Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacaktır." dedi.

Bakan Fidan, Suriye halkının da bu altın fırsatı iyi değerlendireceğine inandıklarını kaydederek, "DEAŞ ve PKK'nın mevcut durumdan fayda sağlanmasının önlenmesi Suriye'yi terörizm için güvenli liman olmaktan çıkartacaktır. Bunun için de her türlü çalışmamıza kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

Suriye'nin diplomasinin ne kadar uzun soluklu ve sabır gerektiren bir iş olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydeden Fidan, Türkiye'nin 13 yıldır yılmadan gerek ikili ilişkilerde gerekse çoklu platformlarda doğru bildiğini savunduğunu belirtti.

Hakan Fidan, herkes Suriyelileri terk ederken Türkiye'nin onların yanlarında durduğunu hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü iradesinin umudunu kaybeden Suriyeliler için umut ışığı olmaya devam ettiğini vurguladı.

Türkiye'nin adaletin, bölgesel barışın ve istikrarın tecellisi için her türlü güçlüğü omuzladığına işaret eden Fidan, "Diplomatik hamlelerimizi yaparken sadece kendi milli güvenliğimiz ve huzurumuz için değil, bölgemiz için huzur ve refah istediğimizi de samimiyetle gösterdik." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan, 15. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu: (1) - Son Dakika
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