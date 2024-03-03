Antalya Diplomasi Forumu\'na 19 Devlet ve Hükümet Başkanı, 2 Özel Yönetim Başkanı ile 52 Dışişleri Bakanı katıldı

YÖK Başkanı: Türk üniversitelerinden mezun olan yabancı öğrenciler ülkelerine döndüklerinde önemli roller üstleniyorlar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türk üniversitelerinden mezun olan yabancı öğrencilerin ülkelerine döndüklerinde önemli roller üstlendiklerini belirtti. Özvar, farklı kültürlerin birlikte yaşamasının bir zenginlik kaynağı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'de edinilen kültürel bilgilerle ülkeler arasında daha etkili ilişkiler kurulabileceğini ifade etti. Ayrıca, YÖK Başkanı, Türkiye'nin çeşitli ülkelerle kültürel, bilimsel ve teknolojik işbirliklerini güçlendirdiğini ve bu işbirliklerinin daha da büyük işbirliklerine yol açtığını söyledi.