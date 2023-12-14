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Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
14.12.2023 - 23:24,
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

BAKÜ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'daki temaslarını sürdürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temasları kapsamında başkent Bakü'de Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmelerde, Azerbaycan ile Türkiye arasında kardeşlik, dostluk ve dayanışmaya dayalı ikili ve çok taraflı iş birliği konuları ele alındı.

Kaynak: İHA
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