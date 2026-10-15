Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü\'de CICA Zirvesi marjında Aliyev tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de CICA Zirvesi marjında Aliyev tarafından kabul edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın bugün Bakü'de düzenlenen CICA Yedinci Zirvesi marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildiğini açıkladı. Açıklamaya göre kabul, söz konusu zirve marjında gerçekleşti.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Bakü'de düzenlenen CICA Yedinci Zirvesi marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Bakü'de düzenlenen CICA Yedinci Zirvesi marjında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?