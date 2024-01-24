21 askerini kaybeden İsrail\'e bir darbe de Hizbullah\'tan

- Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné ile görüştü

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'nin Ocak ayı dönem başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné ile görüştü.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi'nin Ocak ayı dönem başkanı Fransa'nın Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné ile bir araya geldi.