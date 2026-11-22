Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, aralıkta Libya'da düzenlenecek Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nin büyük önem taşıdığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'ya uzun yıllar sonra gerçekleştireceği ziyaretin sembolik açıdan da önemli olacağını söyledi.

Bakan Fidan, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de istikrarlaşma sürecinin nasıl gittiğinin sorulması üzerine Fidan, "Suriye'de çok şükür gerçekten istikrarlı, emin adımlarla giden ama biraz zaman zaman yavaş giden bir süreç var. Yıkım çünkü çok büyüktü." ifadesini kullandı.

Fidan, Suriye'de kurumların ve sistemlerin de yok edildiğini belirterek, umudun tekrar yaşatılmasının zaman aldığını ve ekonominin toparlanması için Suriye nüfusunun ülkeye dönmesinin önemli olduğunu dile getirdi.

Suriye'deki toparlanma için uluslararası yaptırımların kalkmasının önemine işaret eden Fidan, "Suriye hükümeti ve liderliği, uluslararası aralarında sorumluluk sahibi bir davranış ortaya koyuyor." dedi.

Fidan, Suriye'nin bölgede sıkıntı, terör veya saldırganlık üretmeme yönündeki politikalarının tamamıyla Türkiye ile örtüştüğüne dikkati çekerek, "İçeride meydan okumalar vardı. SDG meselesi vardı. SDG Türkiye'de yürütülen sürecin de bir parçası ve hem Türkiye'deki sürece bakan bir yönü vardı hem de Suriye'de yürütülen sürece bakan bir yönü vardı ve bu iki yönü de olumlu yönde etkileyecek bir sona doğru evrildi." değerlendirmesini yaptı.

" İsrail, parçalanmışlıklar içerisinde komşular görmek istiyor"

"Sorun, İsrail'in bölgedeki temel niyetini Suriye'de de uygulama sorunu. Nedir? (İsrail) Güçlü komşular görmek istemiyor. Sorunlar içerisinde, parçalanmışlıklar içerisinde komşular görmek istiyor." ifadelerini kullanan Fidan, bölgedeki çatışmaların ve sıkıntıların Suriye'deki iyileşme sürecinin uzamasına da etkisi olduğunu vurguladı.

Bakan Fidan, "(ABD Başkanı Donald) Trump ilk iktidara geldiğinde gerçekten sordu kaç defa, burada bizim durmamızın bize katkısı ne diye? PKK'yı ben burada niye destekliyorum? Bana birisi bunu izah etsin. Burada niye asker tutuyorum, niye para harcıyorum? Adam talimat vermesine rağmen ilk döneminde olmadı." diye konuştu.

Fidan, İsrail'in bölgede ABD gücünü "buldozer" olarak kullandığını belirterek, "Bölgede İsrail, kendi hedefine ulaşmak için Amerikan gücünü bir buldozer olarak kullandı uzun yıllar boyu. Bunu da belli krizlerin, belli örgütlerin, varlıkların arkasına falan gizledi. Öyle gitti ama bundan sonra bunu bütün bölge biliyor artık." değerlendirmesini yaptı.

Karadeniz'de ticari gemilere saldırılar

Fidan, Karadeniz'de devam eden savaşın ticari gemileri de etkilediğini belirterek, savaşın şiddetinin ve kapsamının giderek arttığını söyledi.

Karadeniz'de Ulaştırma Bakanlığının yayımladığı uyarılar bulunduğunu anımsatan Fidan, Türkiye'nin belirlediği siyasi çerçeve ve alarm düzeyine paralel olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığının da bölgenin çatışma sahası olduğuna ilişkin uyarılarda bulunduğunu ifade etti.

Vatandaşların bulunduğu gemilere yönelik saldırılar konusunda çok yönlü çalışma yürütüldüğünü kaydeden Fidan, Rusya ve Ukrayna nezdinde, sahil güvenlik birimleri ile Ulaştırma Bakanlığının ilgili unsurlarının yoğun çalışma yürüttüğünü dile getirdi.

Fidan, "Bizim tavsiyemiz; vatandaşlarımızın bulunduğu gemilerin savaş bölgesine gitmemesi. Çünkü burada her gün vurulan gemiler var ve artık iki taraf da bu gemileri vuracağını deklare etmiş durumda." dedi.

Aralıkta Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi yapılacak

Aralık ayında Libya'da düzenlenecek Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, "Bu zirve çok önemli olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul ettiğini ve bugün de Dibeybe ile görüştüklerini aktaran Fidan, "(Antalya'da) Çok verimli görüşmeler yaptık ve orada da gördük ki kendisi de heyecanla Cumhurbaşkanımızın Libya'ya gelmesini bekliyor." diye konuştu.

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'ya uzun yıllar sonra ziyaret gerçekleştireceğini dile getirdi.

Türkiye'nin Libya'daki rolüne değinen Fidan, Libya'da savaş sırasında Batı tarafının savunulmasında ve Milli Birlik Hükümeti'nin tamamen ortadan kalkmasının engellenmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel aktör olduğunu vurguladı.

Fidan, "(Libya'da) Hem de savaşta biz taraf tutarak savaştık ama barışı da hayata geçirmek için, bir daha savaş çıkmaması için çok ciddi bir nitelikli diplomasi ve taktikler bütünü ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Libya'nın doğusuyla ilişkilerin de güçlendirildiğini belirten Fidan, "Doğu ile ilişkimizi neredeyse Batı seviyesine getirdik. Güven ilişkimizi artırdık. Şimdi her iki tarafla olan ilişkiyi ülkeyi birleştirmek için kullanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya ziyareti sembolik açıdan önemli

Fidan, "Şimdi bütün taraflar bunu biliyor. Cumhurbaşkanımızın oraya gelişi sembolizm açısından fevkalade önemli." değerlendirmesinde bulunarak, Libya halkı ve hükümetinin bunu beklediğini söyledi.

Türkiye'nin Libya merkezli Afrika Birliği-Türkiye Zirvesi düzenlemesinin önemine dikkati çeken Fidan, "Afrika'ya yönelik topyekün strateji inşa edebilen çok az sayıda ülke vardır." dedi.

Fidan, Türkiye'nin son yıllarda Afrika ülkeleriyle savunma alanındaki işbirliğini geliştirdiğine dikkati çekerek, "Son 4-5 yıldır bizden savunma işbirliği bekleyen ülkelere ilişkin de ciddi politikalarımız var. Burada bir kolonizasyon, dominasyon faaliyeti değil gerçekten işbirliği var." ifadelerini kullandı.

Schengen vizesi

Schengen vizesinin önemli bir konu olduğunu belirten Fidan, 2025'te yaklaşık 1,2-1,3 milyon vatandaşın Schengen vizesine başvurduğunu söyledi.

Fidan, Schengen başvurularında her 100 başvurudan 85-86'sının kabul edildiğini, 14-15'inin ise reddedildiğini kaydetti.

Avrupa'da aşırı sağın göç politikaları üzerinden hükümetler üzerinde baskı oluşturduğunu dile getiren Fidan, bunun birçok ülkede vize politikalarının sıkılaştırılmasına yol açtığını, özellikle gençlerin ve öğrencilerin bu durumdan etkilendiğini ifade etti.

Fidan, öğrenci hareketliliğine gelen kısıtlamalar olduğunu belirterek, "Özellikle belli kabulleri alan kardeşlerimizin daha geç vize aldığını gördükçe bunlara biz hem merkezden hem yerelden muazzam bir müdahalede bulunuyoruz. Kardeşlerimizin senesi yanmasın diye." değerlendirmesini yaptı.

Vize serbestisi sürecine değinen Fidan, şunları kaydetti:

"Vize serbestisinin hayata geçmesi için tamamlamamız gereken birkaç tane konu var. Meclis'ten geçirmemiz gerekiyor. Bunun yapılması için Cumhurbaşkanımız da talimat verdi. Kurumlar arası çalışmalar da Cevdet Bey'in (Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz) başkanlığında bitmiş durumda. Hazırladığımız taslaklar şimdi Avrupalılarla teknik düzeyde konuşuyor AB Başkanlığındaki arkadaşlarımız. Böyle yürüyen teknik süreçler de var."

Yoğun diplomasi trafiği

Türkiye-Afrika Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü belirten Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 Zirvesi kapsamında Miami'ye gideceğini, zirve kapsamında gerçekleştirilecek ikili görüşmelerin de büyük önem taşıdığını ifade etti.

Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Berlin'de düzenlenecek R4+E4 toplantısı ile planlama aşamasındaki çeşitli ikili ziyaretlerin gündeminde bulunduğunu söyledi.

Yoğun tempoda nasıl kendini dinlendirdiğinin sorulması üzerine Fidan, zihinsel yoğunluğun ardından zihni başka bir alana yönlendirmenin önemli olduğunu belirterek, bunu iyi okumalar ya da nitelikli sohbetlerle sağlamaya çalıştığını söyledi.

Bakan Fidan, bulabildiği her zamanı işe ayırdığını belirterek, ???????ülkenin ve bölgenin huzur ile istikrarı için omuzlarındaki sorumluluğun daha da arttığını kaydetti.

(Bitti)