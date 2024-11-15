Dışişleri Bakanı Fidan: Erdoğan'ın Esad ile Görüşme Çağrısı Oyun Değiştirici - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan: Erdoğan'ın Esad ile Görüşme Çağrısı Oyun Değiştirici

Dışişleri Bakanı Fidan: Erdoğan\'ın Esad ile Görüşme Çağrısı Oyun Değiştirici

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme konusundaki sözlerini değerlendirdi. Bakan Fidan, "Burada Cumhurbaşkanımız kamuya açık bir şekilde irade beyanını en üst düzeyde yaptığı için demokratik bir ülkenin liderinin böyle türden bir açıklama yapması çok kıymetlidir. Bir de aslında bu biraz da oyun değiştirici de bir hamle oldu. Beklenmedik bir anda Cumhurbaşkanımız şunu söyledi, 'Oturalım, irade sahipleri kimse. Biz çözelim" dedi.

15.11.2024 22:59
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme konusundaki sözlerini değerlendirdi. Bakan Fidan, "Burada Cumhurbaşkanımız kamuya açık bir şekilde irade beyanını en üst düzeyde yaptığı için demokratik bir ülkenin liderinin böyle türden bir açıklama yapması çok kıymetlidir. Bir de aslında bu biraz da oyun değiştirici de bir hamle oldu. Beklenmedik bir anda Cumhurbaşkanımız şunu söyledi, 'Oturalım, irade sahipleri kimse. Biz çözelim" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmeye ilişkin sözlerini şöyle değerlendirdi:

" Orta Doğu'da bazı ülkelerde problemler olabilir. Daha büyük savaşlar da çıkabilir.  Burada Cumhurbaşkanımızın aslında yürütülen bütün süreçleri her zaman yaptığı gibi yani liderlik tarzıdır. Birdenbire bir bakarsanız işi öyle bir noktaya çıkartır ki orada zaten en son noktaya gelmişsinizdir. Atılması gereken en ileri adım atılmıştır. Nitekim bu bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Çünkü bunlar siyasi iradenin netleşmesini gerektiren konular. Ben yıllar içerisinde çok çetrefilli, çok problemli konuların içerisinde özel temsilci, ara bulucu olarak da bulundum. Türkiye'yi direkt ilgilendiren, doğru ilgilendiren taraf olduğu, olmadığı birçok konuda. Bunların hepsinde aslında bir numaralı konu irade beyanıdır.

'Oyun değiştirici bir hamle oldu'

Burada Cumhurbaşkanımız kamuya açık bir şekilde irade beyanını en üst düzeyde yaptığı için demokratik bir ülkenin liderinin böyle türden bir açıklama yapması çok kıymetlidir. Bir de aslında bu biraz da oyun değiştirici de bir hamle oldu. Beklenmedik bir anda Cumhurbaşkanımız şunu söyledi, 'ya ben adamlarıma izin verdim, yıllardır sizinkilerle görüşüyorlar. İşte İranlı'yla görüştürüyorsunuz, Rus'la görüşüyoruz, istihbaratçı görüşüyor, asker görüşüyor, diplomat görüşüyor, o yapıyor, bu yapıyor. Bu süreçleri değer verir profesyonel süreçlere ama sonuçta ne çıkıyor ortaya? Bir konu bir türlü çıkmıyor. O zaman oturalım, irade sahipleri kimse. Biz çözelim'

'Geldiğimiz noktada Suriye'de iç savaş dondu'

Şimdi kendisi, malumunuz, Astana sürecine Putin'le beraber öncülük etti. İran, Türkiye, Rusya, üç lider oturdu. Bir süreç başlattı. Biz de yıllarca bunun altını doldurmaya çalıştık. Geldiğimiz noktada Suriye'de iç savaş dondu. Daha fazla insan yüksek miktarlarda ölmüyor. Daha fazla yerinden edilme hukuku bulunuyor. Trajedi bir miktar azaldı. Şimdi ama daha ileri bir çözümün mümkün olması için gerekli adımların atılmadığını görüyoruz. Burada esas itibariyle şöyle bir husus var. Bunu ben Arap ligine Suriye'yi tekrar geri almada etkin rol oynayan Arap kardeşlerimizle de konuşuyorum. Suriye rejiminin yurt dışındaki 10 milyon civarındaki Suriyeliyi tekrar Suriye'ye getirmek konusunda bir tercih yapması gerekiyor artık."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan: Erdoğan'ın Esad ile Görüşme Çağrısı Oyun Değiştirici - Son Dakika

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