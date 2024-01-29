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Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor

Arnavutluk'ta mevkidaşı ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, "Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi. Uluslararası kamuoyunu 2 milyon insanın yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum." dedi.

29.01.2024 - 14:41,  Güncelleme: 15:18
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran'a düzenlediği ziyaretler kapsamında Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Igli Hasani ile Heyetler Arası Görüşme düzenledi. Fidan görüşmenin ardından Gazze ile ilgili önemli mesajlar verdi.

"İZİN VERİLMEYEN YARDIMLAR, BÜYÜK BİR FELAKETİN HABERCİSİ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tiran'da Arnavut mevkidaşı İgli Hasani ile ortak basın toplantısı düzenledi. İsrail'in katliam yaptığı Gazze ile ilgili konuşan Fidan, "Geldiğimiz noktada başka bir trajedi seviyesiyle karşı karşıyayız. İsrail tarafından rehin alınmış milyonlarca Filistinlinin açlık ve katledilme tehlikesi ile karşı karşıyayız. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda." dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor

"KAMUOYUNU ÖNLEYİCİ TEDBİRLER ALMAYA DAVET EDİYORUM"

Fidan dünyaya da çağrıda bulunarak, "Uluslararası kamuoyunu farklı yöntemler kullanarak, rehin alınmış 2 milyon insanın açlık ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze\'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor
Kaynak: AA
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Hakan Fidan, Gazze, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'ye insani yardımların engellenmesi büyük bir felaketi işaret ediyor - Son Dakika
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