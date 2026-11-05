Dışişleri Bakanı Fidan, Hırvatistan Meclis Başkanı ile Ankara'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Hırvatistan Meclis Başkanı ile Ankara'da bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic bir araya geldi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Jandrokovic ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Hırvatistan Meclis Başkanı Jandrokovic ile görüştü.
Kaynak: AA
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