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Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Bişkek'te bir araya geldi. Bakan Fidan, Kırgızistan'da temaslarına devam ediyor ve Tacikistan Dışişleri Bakanı'nın davetine icabetle yarın Tacikistan'ı ziyaret edecek.

10.01.2024 - 01:53,  Güncelleme: 01:54
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü

BİŞKEK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir araya geldi. Bakan Fidan, daha sonra Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev ile görüştü.

Bakan Fidan'ın Kırgızistan'da temaslarının ardından Tacikistan Dışişleri Bakanı Sayın Sirojiddin Muhriddin'in davetine icabetle yarın Tacikistan'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü
Kaynak: İHA
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