Fidan, Kosova'da Türk varlığını vurguladı - Son Dakika
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Fidan, Kosova'da Türk varlığını vurguladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'da Mamuşa Belediyesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Kosova'nın birliği, bütünlüğü ve güvenliğine büyük önem verdiğini belirtti. Fidan, Türkiye'nin Kosova ile işbirliği ve destek çalışmalarını sürdürdüğünü, bölgedeki huzur ve istikrarın herkesin yararına olduğunu ifade etti. Ayrıca, Kosova'nın bağımsızlığına destek vermenin yanı sıra, Türk varlığının oradaki jeostratejik önemine dikkat çekti.

07.09.2024 01:46
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak Kosova'nın birliğine, bütünlüğüne, güvenliğine, huzuruna, refahına gerçekten büyük önem veriyoruz." dedi.

Fidan, Kosova'da Mamuşa Belediyesi bahçesinde Mamuşalı soydaşlarla bir araya geldi.

Burada konuşan Fidan, Türkiye'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2010'da Mamuşa'ya geldiğinde büyük nasihatler verdiğini ve bunların yerine getirildiğini gördüğünü ifade etti.

Bakan Fidan, 2000'li yılların başlarında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanı olarak görev aldığı dönemde Mamuşa'da canla başla bütün arkadaşlarla ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını anlattı.

Yıllar içerisinde Mamuşa'nın büyük yol katettiğini ve Kosova'nın geri kalanına Mamuşa insanlarının çalışkanlıklarıyla örnek gösterildiğini aktaran Fidan, Mamuşa halkının çalışkanlığının, dürüstlüğünün, beceri sahibi olmasının ve disiplininin Kosova'daki bütün kesimler tarafından takdir edildiğini ifade etti.

Hakan Fidan, 600 yıldır Balkanlar'daki Türk varlığının oradaki örnek devamlılığı olduklarını kaydederek "Dilinize, kimliğinize, dininize, birliğinize, her şeyinize sahip çıkarak bütün zorluklara, bütün imkansızlıklara rağmen çok şükür bugünlere kadar gelebildiniz. Var olun, sağ olun." diye konuştu.

"Kosova'nın birliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz"

Özellikle dili, kültürü ve inancı korumada gösterdikleri hassasiyete ve çalışkanlıklarına vurgu yapan Fidan, şöyle devam etti:

"Kosova'daki Türkler, Kosova'nın bir parçası. Gerçekten buradaki diğer Arnavut kardeşlerimizle, Boşnak kardeşlerimizle, diğer kardeşlerimizle büyük bir huzur ve barış içerisinde yaşıyorsunuz. Biz Türkiye olarak Kosova'nın birliğine, bütünlüğüne, güvenliğine, huzuruna, refahına gerçekten büyük önem veriyoruz. Biliyorsunuz, bağımsız olduğu ilk günden itibaren Kosova'yı tanıyan ilk ülke, Türkiye'dir."

Uluslararası ve diplomatik bütün ortamlarda Kosova'ya destek verdiklerini aktaran Fidan; yatırım, turizm, eğitim, sağlık ve teknoloji gibi birçok alanda işbirliğini en ileri seviyeye ulaştırmak için var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova'da kurulan devletin bağımsız olarak modern bir devletin sahip olması gereken imkan, kabiliyet ve altyapıyla vatandaşlarına hizmet götürebilmesini sağlamak için Türkiye'nin elinden gelen gayreti gösterdiğini anlattı.

"Bölgede huzur ve istikrar hepimizin çıkarına"

Uluslararası toplumun ve bölgesel organizasyonların ortaya koyduğu barış ve müzakere çabalarının hepsini sonuna kadar desteklediklerine dikkati çeken Fidan, "Bölgeye huzur ve istikrarın gelmesi ve devam etmesi, hepimizin çıkarınadır. Bütün bölge ülkelerinin, bütün bölge halklarının başta Türkler olmak üzere, Türkiye olmak üzere, Arnavutlar olmak üzere biz, huzur, istikrarın ve barışın herkesin yararına olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölgede barışçıl çözümler için inisiyatiflerine ve geliştirdiği ilişkilere atıfta bulunarak sorunların çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Kosova'daki Türk varlığının her türlü jeostratejik tanımlamanın, çıkarın ve stratejinin çok üstünde bir varlık olduğunu vurgulayan Fidan, bunun bilincinde olunmasını rica etti.

Fidan, oradaki halkın daha fazla yatırım yapması, iş dünyasına atılması, daha fazla eğitim alması ve en önemlisi birbirlerine destek olmasının fevkalade önemli olduğuna dikkati çekerek dayanışma sağlandığı zaman daha diri ve güçlü olacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

Hakan Fidan, Türkiye, Güncel, Kosova, Son Dakika

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