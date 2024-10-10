Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan'daki Türk vatandaşlarını taşıyan geminin Mersin'e doğru yola çıktığını duyurdu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan halkına insani yardım götüren ve Lübnan'daki Türk vatandaşlarının güvenli bir şekilde tahliye eden gemilerin, başkent Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktığını açıkladı.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında, Türkiye'nin bölge haklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edeceğini belirtti.

Fidan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı." ifadesini kullandı.