Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Ibarra ile görüştü

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- Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Sejourne ile görüştü

RIO DE JANEIRO - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rio de Janerio şehrinde Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya geldi.