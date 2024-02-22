Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Ibarra ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Ibarra ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile bir araya geldi. Bakan Fidan, Rio de Janerio şehrinde Meksika Dışişleri Bakanı Alicia Barcena Ibarra ile görüştü.

22.02.2024 21:20  Güncelleme: 21:25
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Sejourne ile görüştü

RIO DE JANEIRO - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Brezilya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Rio de Janerio şehrinde Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Ibarra ile görüştü
Kaynak: İHA

Brezilya, Rio, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Fidan, Meksika Dışişleri Bakanı Ibarra ile görüştü - Son Dakika

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