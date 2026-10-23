Dışişleri Bakanı Fidan ve Wadephul, R4+E3 toplantısı marjında İstanbul'da buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile İstanbul'da görüştü.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Wadephul, İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 toplantısı marjında İstanbul'da bir araya geldi.