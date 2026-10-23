Dışişleri Bakanı Fidan ve Wadephul, R4+E3 toplantısı marjında İstanbul'da buluştu

Dışişleri Bakanı Fidan ve Wadephul, R4+E3 toplantısı marjında İstanbul'da buluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakanlık kaynaklarına göre ikili görüşme, İtalya'nın da katılımıyla düzenlenen R4+E3 toplantısı marjında gerçekleşti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile İstanbul'da görüştü.
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Wadephul, İtalya'nın da katılımıyla gerçekleştirilen R4+E3 toplantısı marjında İstanbul'da bir araya geldi.
Kaynak: AA
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