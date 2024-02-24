Güncel

- Dışişleri Bakanı Fidan: "Dış ticaret hacmimizin 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz"

KARAKAS - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile düzenlediği basın toplantısında, "Geçtiğimiz yıl 800 milyon dolar civarında olan dış ticaret hacmimizi bu sene liderlerimizin ortaya koyduğu 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Venezuela temaslarını sürdürüyor. Başkent Karakas'ta Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile görüşen Fidan daha sonra mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Venezuelalı mevkidaşı Gil ve heyetine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek başlayan Fidan, "Bildiğiniz gibi G20 vesilesiyle Brezilya'da başlamış olduğumuz Latin Amerika turuna Venezuela'da devam ediyoruz. Dün akşam itibariyle Devlet Başkanı Sayın Madura tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve iyi dileklerini ilettim" dedi.

"Türkiye ve Venezuela iyiye giden bir ilişki temposu tutturmuş durumdalar"

İki ülke arasındaki stratejik ilişkinin her alanda ilerlemesi konusunda karşılıklı iradeleri teyit ettiklerini belirten Fidan, "Bildiğiniz gibi Türkiye ve Venezuela gerçekten her düzeyde çok verimli ve iyiye giden bir ilişki temposu tutturmuş durumdalar. Özellikle ekonomi alanında, ticaret alanında, madencilik, enerji, tarım, turizm alanında çok büyük potansiyel var. Geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 800 milyon dolar civarında olan dış ticaret hacmimizi, bu sene iki ülke arasındaki ticaret hacmimizin büyük bir çabayla liderlerimizin ortaya koyduğu 3 milyar dolar hedefine ulaşmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Venezuela'ya ziyaretinin planlandığını aktaran Fidan, "Değerli meslektaşımla o konuyu da görüştük. Özellikle kendisinin de Türkiye'de yapacağımız istişare toplantısına davet ettim. Türkiye'nin bölgeye yönelik politikalarında Venezuela fevkalade önemli bir yer tutmakta. Özellikle bölgesel sorunlar ve uluslararası konularda Venezuela ile beraber ortak tutum takındığımız çok sayıda konu bulunmakta. Bunların başında bildiğiniz gibi Filistin konusu gelmekte" şeklinde konuştu.

"Filistin'de devam eden adaletsizlik karşısında almış olduğu tutumdan dolayı teşekkür ettik"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüşmesinde Maduro'ya teşekkürlerini ilettiğini söyleyen Fidan, "Sayın bakan kardeşime de aynı şekilde takdirlerimizi iletiyoruz. Özellikle Filistin'de devam eden adaletsizlik karşısında, zulüm karşısında hukuksuzluk karşısında, çifte standartlık karşısında, uluslararası sistemin çürümüşlüğü karşısında, kendilerinin almış olduğu tutumdan dolayı kendilerine teşekkür ettik. Tabii bu pozisyondaki ülkelerin sayısı arttıkça gerçekten ortaya çıkacak baskı daha fazla olacak ve inşallah bu zulmün önüne de hep beraber geçmiş olacağız" dedi.

Bakan Gil ile görüşmesinde petrokimya, madencilik ve turizm alanındaki somut konuların da görüşüldüğünü ifade eden Fidan, "Enerji konusundaki bazı firmalarımızın ilgilerini de ilettik. Bu konularda önümüzdeki dönemde büyük bir açılım beklemekteyiz" diye konuştu.