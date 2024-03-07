Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'ye Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, müzakerelerde gelinen son noktanın da değerlendirildiği Washington'daki görüşmede Fidan, Sullivan'a, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye ulaşan insani yardımın artırılması gerektiğini bildirdi.
Görüşmede, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın daha fazla uzamaması ve savaşın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve siyasi bütünlüğü içinde" çözülmesi gerektiği belirtildi.
Türk tarafının Suriye'deki terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlılığının vurgulandığı görüşmede, bu konuda ABD'nin, müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve terör örgütü PKK'nın uzantılarıyla ilişkisini kesmesi gerektiği ifade edildi.
Görüşmede, ayrıca Irak'ta siyasi istikrara verilen önem aktarılırken, buradaki "yuvalanmış terör örgütleriyle" mücadele konusu ele alındı.
Azerbaycan- Ermenistan barış sürecinin desteklendiğinin de aktarıldığı görüşmede, burada sağlanacak ilerlemenin Kafkasya'nın refahı için belirleyici olacağı ifade edildi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE) Bağışçı Yemeği Programı'nda yaptığı konuşmada, otizmin bir eksiklik değil farklılık olduğunu belirtti. Yerlikaya, otizmli bireylerin dertlerine derman olmak ve ailelerinin yükünü hafifletmek için SOBE Vakfı'nın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Konyaspor Kulübü'nü ziyaret eden Yerlikaya, takım hakkında bilgi aldı ve isminin yazılı olduğu forma takdim edildi.
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