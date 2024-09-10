Arap Ligi'nde Türkiye'nin İlişkileri Güçleniyor

Güncel

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı kapsamında basın açıklaması yaptı. Fidan,"13 yıllık bir aradan sonra ilk kez böyle bir buluşma gerçekleşti. Arap ülkelerinin büyük çoğunluğuyla ikili ilişkilerimiz gayet iyi durumda" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Kahire'de Arap Ligi Dışişleri Bakanları toplantısına davet edilmenin önemli olduğunu belirten Fidan, 13 yıllık bir aradan sonra ilk kez böyle bir buluşma gerçekleşti. Arap ülkelerinin büyük çoğunluğuyla ikili ilişkilerimiz gayet iyi durumda. Biz sadece komşularımızla değil, Arap dünyasındaki tüm ülkelerle iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz. Arap Ligi, bu bağlamda bizim için son derece önemli bir organizasyon" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan açıklamasında özetle şunları dile getirdi:

"Arap dünyasıyla ilişkilerimizi daha da geliştirme konusunda, özellikle son yıllarda önemli mesafe katettik. Şimdi bunun semerelerini topluyoruz. Tabiki karşılıklı olarak faydalanıyoruz. Siyasi olarak da, ekonomik olarak da, terörle mücadele konusunda da çeşitli kazanımlar elde ediyoruz. İlişkilerimizin gelişmesi, yatırımlar ve turizm başta olmak üzere, iş dünyamıza büyük kazanımlar getirdi. Sadece Arap Ligi'ndeki bu toplantıya katılmamız değil, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ülkemizi ziyareti de güçlenen ilişkilerimizin önemli bir göstergesidir. Neticede bugün bulunduğumuz noktaya geldik.

"Arap Ligi ile yeniden başlattığımız işbirliğinin çok yararlı olacağına inanıyoruz"

Türkiye, bölgesinde ve tüm coğrafyalarda istikrar ve barışın tesisinden yanadır. Bu zor dönemde, Arap Ligi ile yeniden başlattığımız işbirliğinin çok yararlı olacağına inanıyoruz. Kahire'deki toplantıda, başta Gazze olmak üzere hepimiz için önem arz eden konuları ele aldık. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için birlikte hareket etmek zorunda, Müslüman ülkelere, tabii ki daha da büyük bir sorumluluk düşüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi, D-8… Tüm bu platformları, Filistinlilerin haklarını savunmak için kullanmalıyız.

"Türkiye – AB ilişkilerinde önümüzdeki dönemin yol haritasını görüştük"

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştük. Gymnich toplantısı vesilesiyle gündeme getirdiğimiz konuların takibini yaptık. Ayrıca, Türkiye – AB ilişkilerinde önümüzdeki dönemin yol haritasını görüştük. Yapılabilecek üst düzey ziyaret ve görüşmeleri ele aldık. Bugün ayrıca Suudi Arabistan, Tunus ve Ürdünlü mevkidaşlarımla görüştüm. Başlıca gündem maddemiz yine Gazze'deki durumdu. Filistin'deki soykırımı durdurmak için önümüzdeki dönemde atılabilecek adımları ele aldık.

"İslami İşbirliği Teşkilatı'nın acilen toplanması için çabalıyoruz"

Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi, İİT'in acilen toplanması için çalışıyoruz. Bu konuyu da muhataplarımla görüştük. Gazze'de yaşananlar vicdan sahibi herkesi derinden üzüyor.Bu vesileyle Ayşenur Ezgi Eygi kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olay, İsrail'in barıştan yana olanları dahi hedef aldığını açıkça göstermiştir. Bu cinayetin tabii ki, hukuki açıdan da takipçisi olacağız. Ayşenur kardeşimizin, kederli ailesinin acılarını da paylaşıyorum."