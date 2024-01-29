 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk ve Bulgaristan'da resmi temaslarda bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk ve Bulgaristan'da resmi temaslarda bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'taki resmi temaslarının ardından Bulgaristan'a geçti. Fidan, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşecek. Ayrıca, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Nikolay Denkov ile de bir araya gelecek. Fidan, Bulgaristan'daki temaslarının ardından Romanya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk ve Bulgaristan\'da resmi temaslarda bulundu
29.01.2024 - 22:30,
Abone Ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'taki resmi temaslarının ardından Bulgaristan'a gitti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Arnavutluk'taki resmi temaslarının ardından Tiran'dan ayrılarak TSİ 20.20'de Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya ulaştı.

Fidan, resmi ziyaret çerçevesinde yarın Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşecek.

Bakan Fidan Sofya'da, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Nikolay Denkov ile de bir araya gelecek.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da dün akşam Türk iş insanları ile buluşan Fidan, bugün resmi ziyaret kapsamında Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile görüşmüştü.

Fidan, Başbakan Edi Rama ve Cumhurbaşkanı Bayram Begay tarafından da ayrı ayrı kabul edilmişti.

Bakan Fidan, Bulgaristan'daki temaslarını tamamlamasının ardından çarşamba günü resmi ziyaret için Romanya'da olacak.

Bu resmi ziyaretlerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bulgaristan, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk ve Bulgaristan'da resmi temaslarda bulundu - Son Dakika


22:49
3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31
Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05
CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık
21:45
Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi
21:05
ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş
20:08
Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı
20:07
İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor

Son Dakika
22:49 3 maçtır aynı senaryo! Trabzonspor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta yenildi
22:31 Daha önce bunu yapan kimse yok! Okan Buruk Süper Lig tarihine geçti
22:05 CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan Eskişehir'de gençlerle buluştu: Her alanda önünüzü açtık
21:45 Aslan geri döndü! Galatasaray, Gaziantep FK'yı son anda devirdi
21:05 ABD, Ürdün'deki İHA saldırısını üsse dönen diğer ABD İHA'sı nedeniyle önleyememiş
20:08 Gazzeli muhabir açlık ve susuzluktan canlı yayında bayıldı
20:07 İsrail yeni esir takası anlaşmasını kabul etti, Hamas'ın cevabı bekleniyor
19:33 Eşi ve 2 kızını kış günü evden atan doçentten skandal sözler: Sokakta kalın bana ne
19:09 Kilise saldırısında yaşamını yitiren Cihan'ın kuzeni konuştu: Yüzde 80 engelliydi, gezmek için kiliseye gitmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2024 23:10:47. #1.13#
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk ve Bulgaristan'da resmi temaslarda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement