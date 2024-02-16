Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Münih'te bulunduğu sırada Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Görüşme hakkında Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

16.02.2024 21:53
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 60. Münih Güvenlik Konferansı için bulunduğu Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Münih'te, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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