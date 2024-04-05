Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen\'i Kabul Etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti.

Bakanlık, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın Pedersen'i Ankara'da kabul ettiğini bildirdi.

Görüşmeye ilişkin fotoğraf da paylaşıldı.