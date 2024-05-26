Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin konulu toplantıya katıldı

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Norveç ve Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Filistin konulu toplantıya katıldı. Toplantıda; iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çabalar ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Norveç ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlarının eş-başkanlığında Brüksel'de düzenlenen Filistin konulu toplantıya katıldı. Toplantıda; iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik çabalar ele alındı.

Bakan Fidan, burada İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Katar Başbakanı, Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani ile görüştü.