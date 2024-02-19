Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı\'na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Şubat'ta Rio de Janeiro'da Brezilya'nın dönem başkanlığında düzenlenecek G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Fidan'ın toplantıda Filistin'de tam ateşkes ve Gazze'ye insani yardım çağrısında bulunması bekleniyor.

19.02.2024 20:21  Güncelleme: 20:23
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 21-22 Şubat'ta Rio de Janeiro'da Brezilya'nın dönem başkanlığında düzenlenecek G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. 20'ye yakın ikili görüşme yapması beklenen Fidan toplantıda Filistin'de bir an önce tam ateşkes ve Gazze'ye insani yardım çağrısında bulunacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 21-22 Şubat 2024 tarihinde düzenlenecek G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak. Brezilya'nın "Adil Bir Dünya İnşa Etmek ve Sürdürülebilir Dünya" temasıyla sürdürdüğü dönem başkanlığı kapsamındaki G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, "Devam eden uluslararası gerilimlerle mücadelede G-20'nin rolü" ve "Küresel yönetişim reformu" olmak üzere iki ana gündemden oluşacak.

Toplantı kapsamında Fidan'ın yaklaşık 20 ikili görüşme yapması planlanıyor. Fidan'ın MIKTA (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) 25. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da katılacağı öğrenildi.

Üst düzey bir Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesindeki görüşlerinin ve Filistin'e desteğinin dile getirileceği toplantıda Fidan, bir an önce tam ateşkes ve Gazze'ye insani yardım çağrısında bulunacak.

Kaynak: ANKA

Filistin, Brezilya, Gazze, Rio, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, G-20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak - Son Dakika

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