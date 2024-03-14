Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat'ta Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nde Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan ve Kerkük Milletvekili Salihi ile görüştüğü belirtildi.

Başka bir paylaşımda da Fidan'ın, Bağdat ziyareti kapsamında, Takaddum Partisi Başkanı Muhammed Halbusi ile de bir araya geldiği aktarıldı.