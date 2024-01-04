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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran'ın Kirman şehrinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini ileten Fidan, ayrıca İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ertelenen ziyareti hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kirman'daki saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş ve saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ile Telefon Görüşmesi Yaptı
04.01.2024 - 21:27,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'la telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan'la görüşmesinde, İran'ın Kirman şehrinde yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyede bulundu.

Görüşmede ayrıca, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, söz konusu terör saldırısı nedeniyle ertelenen ve ilerleyen zamanda düzenlenecek ziyareti ele alındı.

İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristanın yakınında terör saldırısı düzenlenmişti.

Saldırıda 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA
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