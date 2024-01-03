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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ı Ankara'da ağırladı.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Bezrpaş ile bir araya geldiği belirtildi.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, İran Yol ve Şehir Planlama Bakanı Mehrdad Bezrpaş'ı Ankara'da ağırladı." ifadesi kullanıldı.
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