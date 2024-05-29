Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyeleriyle İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı vesilesiyle gerçekleşen görüşmede, İspanya Başbakanı Sanchez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve diğer üst düzey yetkililer yer aldı.

29.05.2024 13:55
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliğinin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyeleriyle İspanya'nın başkenti Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İİT ve Arap Birliğinin oluşturduğu Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte İspanya Başbakanı Sanchez ile Madrid'de bir araya geldi.

İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararının ardından Madrid'de düzenlenen çalışma toplantısında, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü - Son Dakika

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