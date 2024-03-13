Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla Gazze'deki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla Gazze'deki son gelişmeleri görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'deki son gelişmelere yönelik telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'deki son durum, insani durum ve ateşkes sağlanması için yapılan girişimler ele alındı.

13.03.2024 00:03
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'deki son gelişmelere yönelik telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan'ın, Katarlı mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki son gelişmeler, insani durum ve ateşkes sağlanmasına yönelik girişimler ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla Gazze'deki son gelişmeleri görüştü - Son Dakika

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