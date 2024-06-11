Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küba Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın Nijniy Novgorod şehrinde Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, BRICS+ Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Nijniy Novgorod'da, Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile bir araya geldi." ifadesine yer verildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, siyasi ve ekonomik ilişkiler ele alındı.

Küba'ya uygulanan ambargonun ele alındığı görüşmede, Gazze'deki durum da değerlendirildi.

Fidan, Küba'nın "Filistin davasına" desteği için teşekkür etti.