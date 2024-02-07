Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya\'da görüşmelerde bulundu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ile Trablus'taki görüşmesine ve buradaki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Libya'yı ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Fidan, Türkiye-Libya ilişkilerinin çok derin tarihi kökleri olan bir kardeşlik ilişkisi olduğunu söyledi. Fidan, ziyaretinde Dibeybe ile çok geniş yelpazedeki konuları ele alma imkanı bulduklarını belirterek, "Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğüne, istikrarına, refahına olan desteğini yineledim. Özellikle iki ülke arasında yapılmakta olan ve yapılması mümkün olan konuları ele aldık" dedi.

'TÜRKİYE- LİBYA OLARAK BERABER NELER YAPABİLİRİZ'

Başbakan Dibeybe ile bölgesel güvenlik ve istikrar konularını da ele aldıklarını kaydeden Fidan, "Özellikle Afrika'da güneyde olan birtakım çatışmalar, sıkıntılar, iç savaşlar konusunda Türkiye-Libya olarak beraber neler yapabiliriz onu da gözden geçirme imkanımız oldu. Terörle mücadele, özellikle göçle mücadele, kaçakçılık konularında işbirliğimizi gözden geçirme imkanımız oldu" diye konuştu.

THY TEKRAR SEFERLERİNE BAŞLAMASI KONUSU

Bakan Fidan, Türk Hava Yolları'nın (THY) seferlerine tekrar başlaması konusunu da görüşerek karşılıklı teyit ettiklerini dile getirdi. Fidan, güvenlikten ekonomiye eğitimden vize konularına kadar görüşmelerinin çok geniş yelpazede verimli şekilde tamamlandığını dile getirerek, gün içinde başta devlet başkanı olmak üzere diğer yetkililerle de görüşmelerinin olacağını aktardı.

MUHAMMED EL MENFİ İLE GÖRÜŞTÜ Bakan Fidan daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile görüştü. Bu görüşme Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından duyuruldu.