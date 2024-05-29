Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda terörizmle mücadelede NATO'nun katkısının artması gerektiğini vurgulayacak - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda terörizmle mücadelede NATO'nun katkısının artması gerektiğini vurgulayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı\'nda terörizmle mücadelede NATO\'nun katkısının artması gerektiğini vurgulayacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Prag'da yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda terörizmle mücadelede uluslararası çabalara NATO'nun katkısının artması gerektiğini vurgulaması ve müttefiklere terör örgütleriyle mücadele konusundaki beklentilerini aktarması bekleniyor. Toplantıda ayrıca NATO'nun gündemindeki temel meselelerin ele alınması ve Ukrayna'nın desteklenmesi planlanıyor.

29.05.2024 11:34
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 30-31 Mayıs'ta Prag'da gayriresmi formatta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda terörizmle mücadelede uluslararası çabalara NATO'nun katkısının artması gerektiğini vurgulaması ve müttefiklere başta PKK/PYD/ YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusundaki beklentilerini aktarması bekleniyor.

Çekya'nın başkenti Prag'da 30-31 Mayıs'ta gayriresmi formatta NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.

NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda düzenlenecek oturumlarda, 9-11 Temmuz'da Washington'da tertiplenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları ile bu çerçevede başta caydırıcılık ve savunma bağlantılı hususlar olmak üzere NATO'nun gündemindeki temel meselelerin, Ukrayna'nın desteklenmesine ve NATO'nun güney kanadına yönelik çalışmaların ele alınması öngörülüyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin, NATO'nun 75. yıl dönümüne de denk gelen Washington Zirvesi'nde "müttefikler arasında savunma ticaretinin önündeki kısıtlamaların ve engellerin kaldırılması" ve "terörizmle mücadele konularında 2023 Vilnius Zirvesi'nde alınan kararların takibi" olmak üzere iki ana önceliği bulunuyor.

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantıda ve temaslarında, müttefiklik ruhuna uygun şekilde, savunma sanayisi alanındaki yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin tamamen kaldırılması gerektiğinin altını çizmesi, Türkiye'nin müttefiklerin Vilnius Zirvesi taahhütlerine riayet etmeleri talebini yinelemesi bekleniyor.

Bakan Fidan'ın, söz konusu yaptırım, kısıtlama ve engellemelerin sadece bireysel olarak müttefiklerin ulusal savunma kapasitelerine değil, İttifak'ın mevcut uluslararası güvenlik ortamında genel olarak caydırıcılık ve savunma gayretlerine ve kapasitesine de zarar verdiğini vurgulaması öngörülüyor.

Bu taahhüdün yerine getirilmesinin, müttefiklerin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) en az yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefine ulaşmalarına doğrudan katkı sağlayacağına dikkati çekebileceği bekleniyor.

Terörizmle mücadele NATO'nun savunma ve caydırıcılık yapılanmasıyla doğrudan bağlantılı olurken, terörizm İttifak'a yönelik iki ana tehditten biri.

Fidan, terörizmle mücadelede uluslararası çabalara NATO'nun katkısının artması gerektiğini vurgulayacak

Bakan Fidan'ın bu kapsamda, terörizmle mücadele konusundaki uluslararası çabalara NATO'nun katkısının artması gerektiğini vurgulaması, müttefiklere başta PKK/PYD/YPG olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusundaki Türkiye'nin beklentilerini aktarması ve terör örgütleriyle çıkar temelli ortaklık ilişkisine girilmesinden derhal vazgeçilmesi çağrısında bulunması bekleniyor.

Öte yandan Bakan Fidan'ın terörizm tehdidiyle ortak mücadelenin NATO'nun güney kanadının ve Avrupa'nın güvenliği için temel unsurların başında geldiğini vurgulaması ve Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye'nin görüşlerini aktarması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ikili görüşmeler yapması da planlanıyor.

Her yıl üç NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenirken, bu toplantıların ikisi resmi formatta Brüksel'deki NATO Karargahında, biri gayriresmi formatta müttefik ülkelerden birinin ev sahipliğinde yapılıyor.

2024 yılının ilk NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 3-4 Nisan'da Brüksel'de düzenlenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda terörizmle mücadelede NATO'nun katkısının artması gerektiğini vurgulayacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda terörizmle mücadelede NATO'nun katkısının artması gerektiğini vurgulayacak - Son Dakika
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