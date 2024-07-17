Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer'de ortak çalışma toplantısına katıldı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nijer'de Başbakan ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar, MİT Başkanımız İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanımız Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcımız Özgür Volkan Ağar ile birlikte Niamey'de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine başkanlığında düzenlenen ortak çalışma toplantısına katıldı." ifadesine yer verildi.

Diplomatik kaynaklar, Fidan'ın Nijer'i ziyaret edeceğini ve ziyarette ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler ile bu kapsamda işbirliğini güçlendirme ve çeşitlendirme yönünde atılabilecek adımların yanı sıra Sahel bölgesindeki güncel gelişmeler ve İsrail- Filistin meselesi başta olmak üzere, bölgesel konuların ele alınacağını bildirmişti.