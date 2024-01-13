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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerler için başsağlığı diledi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerler için başsağlığı diledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı diledi. Fidan, şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek, yaralanan askerlerin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni etti. Dışişleri Bakanlığı da başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit düşen askerler için başsağlığı diledi
13.01.2024 - 00:00,
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için başsağlığı diledi.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadete eren kahramanlarımıza Allah'tan rahmet; kıymetli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun." ifadelerini kullandı.

Yaralanan askerlerin bir an önce sağlıklarına kavuşmasını dileyen Fidan, "Sınırlarımız içinde ve dışında, PKK terör örgütüne karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanlığı da X hesabından, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerin şehit olduğunu, 8 askerin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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Irak, Dış Politika, Terör, Güncel, Son Dakika

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