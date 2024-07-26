Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Laos'un başkenti Viyentiyan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan, ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamındaki Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Toplantısı'na katılmak üzere Laos'un başkenti Viyentiyan'a gitti.

Fidan, toplantı kapsamında, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkiler, ekonomik konular ve enerji alanında iş birliğinin ele alındığı öğrenildi. İki bakan ayrıca Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki gelişmeler, Suriye'deki durum ve diğer bölgesel meseleleri de görüştü.