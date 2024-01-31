Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Romanya İlişkilerinin Güçlendiğini Belirtti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Romanya arasında ilişkilere yönelik, "Hem ikili hem çok taraflı düzeyde olumlu bir gündem çerçevesinde giderek ilerlediği ve güçlendiği bir dönemdeyiz." dedi.

Fidan, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Dost ve müttefik" Romanya'yı ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu kaydeden Fidan, mevkidaşı Odobescu'ya ağırlama için teşekkür etti.

Odobescu ile hem baş başa hem de heyetler arası formatta "çok verimli bir görüşme" yaptıklarını söyleyen Fidan, ziyareti kapsamında üst düzey yetkililerle görüşeceğini belirtti.

Fidan, iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında "Hem ikili hem çok taraflı düzeyde olumlu bir gündem çerçevesinde giderek ilerlediği ve güçlendiği bir dönemdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mevkidaşı ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini etraflıca ele alma fırsatı bulduklarını kaydeden Fidan, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin temelinde karşılıklı güven anlayışı bulunmaktadır." dedi.

Fidan, Türkiye-Romanya ilişkilerinde "stratejik ortaklık, NATO müttefikliği ve Karadeniz'e komşuluk" kavramlarını, ilişkileri tanımlayan unsurlar olarak belirtti.

Gelecek dönemde "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi"ni kuracak ortak siyasi bildiriyi imzalama konusunda da ülkelerin mutabık olduğuna işaret eden Fidan, Romanya'nın Türkiye'nin Balkanlar'daki en büyük ticari ortağı olduğunu vurguladı.

Fidan, iki ülkenin ticaret hacminin son yıllarda "önemli artış" kaydettiğini vurgulayarak, Türkiye-Romanya arasındaki ticarette 2 yıl üst üste 10 milyar dolar seviyesinin aşıldığını kaydetti.

2025 itibarıyla hedefin 15 milyar dolar olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, Türk firmalarının başarısından ve iki ülke dostluğuna katkılarından dolayı memnun olunduğunu dile getirdi.

Fidan Romanya'da yaşayan soydaşlara işaret ederek, "Romanya ile insani bağlarımız da çok güçlü, Romanya'da yaşayan Türk ve Tatar Türkü soydaşlarımızı ülkelerimiz arasında bir dostluk köprüsü olarak görüyoruz." dedi.

"Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi için önemli katkılar sunduk"

Bakan Fidan, mevkidaşıyla terörle mücadele konusundaki işbirliğini görüştüğünü ve Türkiye'nin bu konudaki bazı beklentilerini dile getirdiğini ifade ederek, "Savunma ve askeri işbirliğimiz, bildiğiniz gibi, Romanya ile ilişkilerimizin önemli bir boyutunu teşkil etmekte. Savunma sanayi işbirliğinde son yıllarda önemli bir ivme yakaladık. Polonya'dan sonra Romanya da Türkiye'den SİHA sistemleri alan ikinci NATO ve AB üyesi oldu." dedi.

İki ülkenin NATO çatısı altında ortak faaliyetlerde bulunmaya devam ettiğini belirten Fidan, Türkiye'nin 4 adet F-16 savaş uçağının NATO Hava Polisliği görevi kapsamında, Romanya hava sahasında görev yaptığını hatırlattı.

Fidan, görüşmelerde, başta Karadeniz'in güvenliği olmak üzere bölgesel konuların da ele alındığını vurgulayarak "Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesi, küresel gıda güvenliğinin temini ve Karadeniz'deki seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için önemli katkılar sunduk, sunmaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Karadeniz'de sürüklenen mayınlardan dolayı oluşan tehdit karşısında hep beraber ön alıcı bir yaklaşım sergilendiğine dikkati çeken Fidan, "Romen ve Bulgar müttefiklerimizin katılımıyla Karadeniz'de (NATO) Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu'nu yine üçlü olarak beraberce ihdas ettik." dedi.

Fidan, Türkiye ile Romanya'nın sadece kendi ülkelerinin değil, aynı zamanda bölgenin istikrarına büyük önem veren ülkeler olduğunun altını çizerek "Romanya ile işbirliğimizi her alanda güçlendirme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyorum." diye konuştu.

(Bitti)