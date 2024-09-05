Bakan Fidan Üsküp'te Temaslarda Bulundu

Güncel

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te iş insanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından, Fidan'ın Üsküp'teki temaslarına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Bir paylaşımda Fidan'ın Üsküp'te iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, soydaşlar ve Türk vatandaşlarıyla bir araya geldiği belirtildi.

Bir diğer paylaşımda ise Bakan Fidan'ın, Üsküp'te 1884'te kurulan ve eğitim dili Türkçe olan Tefeyyüz İlköğretim Okulunu ziyaret ettiği bildirildi.