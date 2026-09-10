Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Diyarbakır\'a geliyor

(DİYARBAKIR) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Diyarbakır'a gelecek.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı, sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Diyarbakır'a geleceğini duyurdu.

Fidan'ın gelişi öncesi AK Partili belediye başkanları ve partililerle toplantı düzenlediklerini kaydeden AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Hamit Sümer, Fidan'ın ziyareti büyük önem taşıdığını belirterek, "11 Eylül Cuma günü Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz programlar öncesinde, belediye başkanlarımız ve ilçe başkanlarımızla koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Şehrimiz ve ülkemiz adına önem taşıyan gündem maddelerinin istişare edileceği programlar kapsamında, değerlendirmelerimizi ve ortak görüşlerimizi ele aldık. Birlik ve beraberlik içerisinde, teşkilatımızın her kademesiyle aynı heyecan ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.