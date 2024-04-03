Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bulunduğu Brüksel'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile görüştü. Görüşmede Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ziyaretinin hazırlıkları ve ikili ilişkiler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre görüşmede, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye ziyaretinin hazırlıkları ile ikili ve bölgesel konular değerlendirildi.